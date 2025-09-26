26-letnik divjal po cesti in pristal v potoku

V noči na petek je ob 2.10 na območju naselja Prvačina (Mestna občina Nova Gorica) prišlo do prometne nesreče II. kategorije. 26-letni voznik osebnega vozila je vozil iz Dornberka proti Volčji Dragi, ko ga je v ovinku pri prvem odcepu za Prvačino zaneslo s ceste. Avtomobil je zapeljal v potok in se ustavil šele pri čistilni napravi.

Na kraju so posredovali reševalci NMP ZD Nova Gorica, ki so voznika oskrbeli in ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Policisti so ugotovili, da je do nesreče prišlo zaradi neprilagojene hitrosti. Vozniku so izdali plačilni nalog zaradi kršitve Zakona o pravilih cestnega prometa.