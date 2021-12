25-letnik trčil v snežni plug, sopotnik huje poškodovan

V soboto okoli 22.30 ure se je med Gorenjo Staro vasjo in Hrastjem zgodila huda prometna nesreča. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 25-letni voznik vozil osebni avtomobil Renault twingo po lokalni cesti iz smeri Gorenje Stare vasi proti Hrastju. V Orehovici je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, drsel po vozišču in trčil v snežni plug.

Plug je bil na sprednjem delu tovornega vozila, ki ga je iz nasprotne smeri pripeljal 33-letni voznik.

V nesreči se je hudo poškodoval 65-letni potnik v twingu, povzročitelj je utrpel lažje poškodbe.

Policisti bodo zoper 25-letnega voznika na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.