25-letnik pri Planini v ovinku izgubil oblast nad motorjem, z njim je hudo

Koprski policisti poročajo, da je v sredo okoli 18.45 pri Planini padel motorist. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je 25-letnik peljal motorno kolo od Planine proti Postojni, ko je v ovinku izgubil oblast nad vozilom in padel ter se huje poškodoval. Odpeljali so ga v UKC Ljubljana. Promet je bil zaprt do 19.50.

Obravnavali še nesrečo mopedista in padec voznika električnega skiroja

Ob 19.17 je v Kopru 15-letnik z mopedom vozil preblizu desnemu robu vozišča, zapeljal izven vozišča, padel in se poškodoval. Iz SB Izola so dobili obvestilo, da ima lažje poškodbe, sledi obdolžilni predlog.

Ob 21.40 je v Izoli padel voznik električnega skiroja, 80-letni državljan Nemčije. Vzrok je bila neprilagojena hitrost in vožnja pod vplivom alkohola (0,45 mg/l). Teža poškodb še ni znana, sledi mu plačilni nalog.