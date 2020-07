Celjski policisti so v bližini glavne avtobusne postaje v Celju v četrtek dopoldne obravnavali sum nasilništva. 25-letnik z območja Ljubljane je hudo pretepel 26-letnika, prav tako doma z ljubljanskega območja. Osebi se menda ne poznata.



Hudo poškodovani 26-letnik ostaja na zdravljenju v celjski bolnišnici, so sporočili iz celjske policijske uprave.



25-letnega storilca so pridržali in ga bodo po zbranih obvestilih kazensko ovadili.