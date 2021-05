Kamničana (25) obsodili zaradi fotografij spolno zlorabljenih deklic

Na ljubljanskem sodišču je bil na leto in pol zapora obsojen 25-letni Kamničan, ker je na svojem mobilnem telefonu in računalniku hranil več kot 3400 fotografij otroške pornografije, nekaj fotografij spolno zlorabljenih otrok pa je objavil na instagramu, poroča Večer.



Obtoženi je na predobravnavnem roku priznal krivdo, zato je bil obsojen na milejšo kazen. Sodnica je še pred izrekom sodbe na predlog njegove obrambe zaslišala obtoženčevo mater, ki je sodišču povedala, da se je obtoženi rodil z lažjo duševno motnjo, česar ni mogoče pozdraviti. Obtoženčeva obramba je sodišču predlagala, da se obsodi le na pogojno kazen, češ da je zgolj hranil sporne fotografije (sedem jih je objavil na instagramu) in da jih je le gledal, nikakor pa ni bil aktiven udeleženec spolnih zlorab otrok.



Sodnica je v obrazložitvi sodbe dejala, da je sprejela obtoženčevo priznanje krivde, da pa je ob tem upoštevala tudi vse okoliščine storjenega kaznivega dejanja.



Kamničan je bil sicer obtožen kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva mladoletnih oseb, za kar zakon predpisuje od šest mesecev do osem let zaporne kazni. Od septembra lani je v priporu, čakata pa ga še dva kazenska postopka z enakimi obtožbami, saj so mu kriminalisti leta 2017 zasegli mobilni telefon in USB-ključek s 1000 fotografijami spolno zlorabljenih otrok.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: