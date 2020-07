24-letnik s Celjskega širil pedofilske posnetke

Več kot 2000 datotek

Osumljeni je sporno gradivo najverjetneje razpečeval prek različnih družabnih omrežij in aplikacij.

Čeprav so celjski kriminalisti že večkrat ovadili 24-letnika s Celjskega, ki je prek spleta širil pedofilske posnetke in bil zaradi tega že tudi obsojen, pa je svoje nizkotno početje nadaljeval, so ugotovili. V tem tednu so tako po besedah, tiskovne predstavnice Policijske uprave Celje, zanj spisali novo ovadbo.Kot je pojasnila Trbulinova, mladeniča sumijo kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva. »Osumljeni je aprila letos po elektronski pošti pošiljal slikovno gradivo, ki prikazuje spolno zlorabo dveh neznanih mladoletnih dečkov. Maja pa je fotografije spolne zlorabe neznanih otrok razpečeval prek aplikacije facebook messenger,« je dejala.Junija so tako policisti potrkali na njegova vrata in opravili hišno preiskavo. »Našli in zasegli smo mu dva mobilna telefona. Na enem od njiju smo našli več kot 1200 videotek ter več kot 900 slikovnih datotek, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok. Osumljeni je sporno gradivo najverjetneje razpečeval tudi prek več različnih družabnih omrežij in aplikacij,« je povedala Trbulinova.Kot rečeno, je izprijenec njihov stari znanec, ki so ga zaradi istovrstnih kaznivih dejanj dvakrat ovadili v lanskem letu in enkrat letos spomladi. »Za ovadbe, podane v letu 2019, mu je bila konec lanskega leta izrečena pogojna obsodba zapora desetih mesecev s preizkusno dobo dveh let. Osumljeni je ves ta čas nadaljeval storitve sprevrženih kaznivih dejanj,« je še povedala.Policija ob tem opozarja, da se je na spletu treba vesti odgovorno in varno. »Predvsem pa moramo poznati pasti interneta, ki so še posebno nevarne za naše najmlajše. Staršem in otrokom priporočamo, naj si ogledajo video (najdete ga tudi na youtubu, op. a.), ki je bil izdelan okviru Europolove preventivne kampanje Say, No! (Reci ne!), ki prikazuje najpogostejši obliki izsiljevanja, ki je povezano z gradivi spolnega izkoriščanja otrok,« je sklenila Trbulinova.