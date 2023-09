24-letnik izgubil oblast nad traktorjem

Nekaj po 9. uri so bili ljubljanski policisti obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri delu s traktorjem. Sevniški policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da je 24-letni moški opravljal dela s kmetijskim traktorjem. Pri vožnji po travniku je na spolzki podlagi zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad traktorjem, se prevrnil in lažje poškodoval.

Policisti bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.