24-letnik divjal kot nor, skoraj trčil v policijsko vozilo, beg se je končal v Italiji

V sredo nekaj minut po 12. uri so policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica med opravljanjem rednih policijskih nalog med Pristavo in Rožno Dolini pri Novi Gorici zaznali nevarno vožnjo voznika osebnega avtomobila, italijanskih registrskih številk, ki je v levem nepreglednem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče.

Skoraj bi trčil v policiste

Policisti so pri tem s službenim vozilom sunkovito zavrli in se tako izognili trčenju z nasproti vozečim vozilom in nato zapeljali za voznikom, ga dohiteli pred krožnim križiščem v Rožni Dolini ter ga večkrat ustavljali z modro lučjo in s sireno, vendar tega ni upošteval in je z vožnjo pospešil v smeri bivšega mejnega prehoda v Rožni Dolini, kjer je z vozilom zapeljal čez slovensko-italijansko državno mejo. A ni vozil dolgo, saj so ga na italijanski strani zaustavili italijanski varnostni organi, ki so pobeglega voznika prevzeli v nadaljnji postopek.

Slovenski policisti so mu sledili čez mejo

Policisti PPIU Nova Gorica so v skladu s sporazumom o čezmejnem policijskem zasledovanju med obema državama zapeljali za pobeglim voznikom preko državne meje v Italijo. O celotnem dogajanju so bili sproti obveščeni tudi policisti OKC PU Nova Gorica, ki so o varnostnem dogodku nemudoma obvestili tudi varnostne organe v sosednji Italiji. V nadaljevanju postopka je bilo ugotovljeno, da gre za 24-letnega voznika Furlanije-Julijskr krajina. Policisti bodo zoper pobeglega voznika ukrepali zaradi več kršitev prometne zakonodaje.