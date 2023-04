24-letnica želela uiti policistom, a zletela s ceste

Mariborski policisti so v četrtek okoli 10. ure zaradi prometnega prekrška ustavljali voznico osebnega avtomobila, ki ni ustavila in je odpeljala pospešeno naprej. Policisti so zapeljali za njo, tedaj pa je 24-letna voznica na območju Dogoš zapeljala s ceste, pri tem se ni poškodovala.

Odrejen ji je bil preizkus alkoholiziranosti, ki ga je odklonila, prav tako pa je odklonila tudi strokovni pregled.

Odrejeno ji je bilo pridržanje po 24. čl. ZPrCP. Sledi obdolžilni predlog.