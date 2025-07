24-letni Ljubljančan okoli 3. ure zjutraj v Kopru napihal 4,2 promila!

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 183 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 597 klicev. Obravnavali so 26 prometnih nesreč z materialno škodo in 6 prometnih nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami.

Pijani na cesto

Piranski policisti so v nedeljo ob 00.18 v Portorožu ustavili 47-letnega moškega iz okolice Izole, ki je vozil moped (do 25 km/h). Odrejen preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 0,69 mg/l alkohola. Odrejeno mu je bilo pridržanje. Policisti so mu na kraju izdali plačilni nalog.

Koprski policisti pa so v nedeljo ob 1.15 na parkirišču Bonifika naleteli na prometno nesrečo. Ugotovili so, da je prometno nesrečo povzročil 23-letni voznik osebnega avtomobila iz okolice Ljubljane, ki je zaradi nepravilnega premika trčil v drug tam parkiran osebni avtomobil. Odrejen preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 0,84 mg/l alkohola. Odrejeno mu je bilo pridržanje. Policisti so mu na kraju začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega pa sledi obdolžilni predlog.

Koprski policisti so isto noč ob 3.09 v bližini Policijske postaje Koper zaustavili 24-letnega Ljubljančana, ki je vozil osebni avtomobil. Odrejen preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 1,99 mg/l alkohola (4,2 promila, op,.). Odrejeno mu je bilo pridržanje. Policisti so mu na kraju začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega pa sledi obdolžilni predlog.