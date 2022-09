»Bila je res velika sreča v nesreči. Za las smo se izognili veliki tragediji.« Tako so ponedeljkovo divjanje 24-letnega Kamničana včeraj podoživljali tisti, ki so se ravno takrat znašli v njegovi bližini. Ura je bila nekaj čez deveto zvečer, prizorišče pa terasa znanega kamniškega lokala pub Pod skalo, ki vodi tudi do sosednjega objekta s prenočišči. Vesna Resnik, direktorica podjetja Pod skalo, d. o. o., je bila le nekaj korakov stran od hotelske recepcije, domačin Primož pa skupaj s še petimi prijatelji na pijači na terasi puba. Z avtomobila je odpadla tudi registrska tablica.&n...