Voznik (23) kombija priletel v tovorno vozilo, poškodbe so hude

V torek ob 14.57 so policiste obvestili o prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami zunaj naselja Selo, na odseku hitre ceste med Selom in naseljem Vogrsko, v kateri sta bili udeležena 23-letni voznik kombija in 51-letni voznik tovornega vozila s polpriklopnikom, državljan Srbije.

Prometni policisti so ugotovili, da je 23-letni voznik kombija peljal po voznem pasu hitre ceste iz smeri naselja Selo proti Vogrskemu. Med vožnjo hitrosti in načina vožnje ni prilagodil poteku, tehničnim in drugim lastnostim ceste, stanju vozišča, preglednosti, vidljivosti, prometnim in vremenskim razmeram, stanju vozila ter svojim vozniškim sposobnostim tako, da bi ves čas vožnje obvladoval vozilo oziroma da ga bi lahko ustavil pred oviro, ki jo je, glede na okoliščine, lahko pričakoval.

Zaradi navedenega je 23-letni voznik s prednjim delom svojega vozila trčil v zadnji del polpriklopnega vozila tovornega vozila srbskih registrskih oznak, ki je vozilo pred njim.

V prometni nesreči je bil voznik kombija predvidoma huje telesno poškodovan.

Na kraju so poleg prometnih policistov posredovali tudi gasilci GRC Ajdovščina in JZ GRD Nova Gorica, ki so iz vozila s tehničnim posegom rešili poškodovanca.

Na kraju so ga oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Ajdovščina in ZD Nova Gorica, ki so ga po nudeni oskrbi odpeljali na zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.