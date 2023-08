23-letnik na avtocesti zaspal za volanom in treščil

novomeški policisti so bili včeraj nekaj pred 16. uro obveščeni o prometni nesreči na avtocesti v smeri proti Ljubljani pri izvozu za Trebnje.

Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v brežino. Lažje poškodovanega 23-letnega voznika, ki naj bi med vožnjo zaradi utrujenosti zaspal, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Policisti mu bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog, o nevsakdanji nesreči sporočajo s PU Novo mesto.