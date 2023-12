23-letnica izgubila oblast nad vozilom, trčila v drevo

V petek okoli 14. ure se je zgodila prometna nesreča na cesti med Ratežem in Gumberkom. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 23-letna voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo. Lažje poškodovano so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti ji bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

V drevo trčila tudi 57-letnica

V petek okoli 14.30 se je zgodila prometna nesreča na Dobravi ob Krki. Tam je 57-letna voznica zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo; lažje se je poškodovala. Policisti okoliščine še preverjajo in ji bodo zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog, še sporočajo s PU Novo mesto.