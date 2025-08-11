NAŠLI SO GA

22-letnik povozil žensko in pobegnil: mama je policistom lagala o sinovi krivdi

Voznik osebnega vozila je zapeljal čez nogo 36-letni ženski in pobegnil.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
Fotografija je simbolična.

Sinoči ob 20.50 je v Dutovljah voznik osebnega vozila zapeljal čez nogo 36-letni ženski in pobegnil. Po dogodku so policisti vozilo izsledili na Povirju. Za volanom je bila sprva 50-letna ženska, ki je izjavila, da se povoženja ne spominja in da je prišla le po svojega 22-letnega sina.

Z zbiranjem obvestil pa so policisti ugotovili, da je vozilo v resnici vozil prav sin. Po besedah oškodovanke je voznik po povoženju ustavil, izstopil in si ogledal morebitno škodo, nato pa – kljub klicem in pozivom, naj počaka – odpeljal s kraja nesreče.

Zoper 22-letnika sledi kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja zapustitve poškodovanca v prometni nesreči po 238/1 členu Kazenskega zakonika (KZ-1), njegova mati pa bo ovadena zaradi overitve lažne vsebine po 235/1 členu KZ-1.

