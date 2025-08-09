PRI POSTOJNI

22-letni motorist brez izpita trčil v avtomobil, z njim je hudo

Zoper njega sledi kazenska ovadba.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Delo UI
Simbolična fotografija. FOTO: Delo UI

N. P.
09.08.2025 ob 16:35
N. P.
09.08.2025 ob 16:35

V četrtek ob 21. uri so policisti prejeli obvestilo o prometni nesreči pred uvozom na avtocesto pri Postojni (od Postojne proti Pivki).

Po prvih ugotovitvah je 22-letni motorist zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v 41-letnega voznika osebnega avtomobila. Motorist se je ob tem hudo poškodoval, zlomil si je roko. Pri pregledu je policija ugotovila, da je imel na motorju registrsko tablico, ki mu ne pripada, vozil pa je brez vozniškega dovoljenja.

Zoper njega sledi kazenska ovadba zaradi ponarejanja listin, za ostale kršitve je uveden hitri postopek.

