22-letni motorist brez izpita trčil v avtomobil, z njim je hudo

V četrtek ob 21. uri so policisti prejeli obvestilo o prometni nesreči pred uvozom na avtocesto pri Postojni (od Postojne proti Pivki).

Po prvih ugotovitvah je 22-letni motorist zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v 41-letnega voznika osebnega avtomobila. Motorist se je ob tem hudo poškodoval, zlomil si je roko. Pri pregledu je policija ugotovila, da je imel na motorju registrsko tablico, ki mu ne pripada, vozil pa je brez vozniškega dovoljenja.

Zoper njega sledi kazenska ovadba zaradi ponarejanja listin, za ostale kršitve je uveden hitri postopek.