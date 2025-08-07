MARIBOR

21-letniku zasegli čez 100 sadik prepovedane rastline, grozi mu takšna kazen

Na območju PU Maribor so izvedli hišno preiskavo.
Fotografija: Našli in zasegli so 127 sadik domnevno prepovedane droge konoplje. FOTO: Pp Podlehnik
Našli in zasegli so 127 sadik domnevno prepovedane droge konoplje. FOTO: Pp Podlehnik

N. P.
07.08.2025 ob 13:19
N. P.
07.08.2025 ob 13:19

Policisti Policijske postaje Podlehnik, ki spada pod PU Maribor, so v preteklem tednu izvedli hišno preiskavo  v okolici Podlehnika pri 21-letniku.

Našli in zasegli so 127 sadik domnevno prepovedane droge konoplje. Moški je osumljen storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Po zbranih obvestilih bo zoper osumljenega podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo. Za navedeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od enega do desetih let.

