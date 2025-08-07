21-letniku zasegli čez 100 sadik prepovedane rastline, grozi mu takšna kazen

Policisti Policijske postaje Podlehnik, ki spada pod PU Maribor, so v preteklem tednu izvedli hišno preiskavo v okolici Podlehnika pri 21-letniku.

Našli in zasegli so 127 sadik domnevno prepovedane droge konoplje. Moški je osumljen storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Po zbranih obvestilih bo zoper osumljenega podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo. Za navedeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od enega do desetih let.