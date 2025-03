Koprski policisti so obravnavali prometno nesrečo na hitri cesti pri Škofijah, kjer je 21-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v odbojno ograjo. Med postopkom so ugotovili, da je vozniku začetniku potekla veljavnost vozniškega dovoljenja, odrejen hitri test za droge pa je bil pozitiven na kanabis. Sledi kazenska ovadba.