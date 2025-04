21-letnik pred policisti divjal z audijem, prijeli so ga, ko je bežal proti Savi

V noči na soboto so policisti med opravljanjem nalog na območju Mosteca ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke Audi registrskih oznak Velike Britanije. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo in vozil tudi prek 140 km/h. Nadaljeval je nevarno vožnjo proti Brežicam, kjer so policisti uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil, ki ga je prevozil.

Prijeli so ga, ko je bežal proti Savi

Nadaljeval je vožnjo, potem pa zaradi izpraznjenih pnevmatik ustavil in peš pobegnil. Policisti so ga izsledili in prijeli, ko je bežal proti reki Savi. Ugotovili so, da gre za 21-letnega državljana Romunije, ki je v vozilu prevažal deset državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Tihotapcu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije (sedem odraslih in trije otroci) še niso zaključeni.