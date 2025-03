21-letnik napadel mamo, ta je pobegnila, vendar je šel za njo ...

V soboto dopoldan so policisti Policijske uprave Koper dobili obvestilo, da je v Prisojah pri Kopru moški napadel žensko. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 21-letni Mariborčan, ki stanuje v Kopru, napadel mamo.

Ta je pobegnila, vendar je šel za njo. Po prihodu policistov na kraj se ni umiril, zato so zanj uporabili prisilna sredstva, zatem pa na kraj poklicali zdravnico, ki je odredila hospitalizacijo.

Ugotovili so znake prekrška iz ZJRM-1, in sicer nasilno in drzno vedenje, nedostojno vedenje in neupoštevanje zakonitega ukaza, zaradi česar so uvedli hitri postopek.