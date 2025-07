21-letni pohodnici spodrsnilo na snežišču, dve Danki zašli s poti v brezpotje

Policisti so bili v četrtek okoli 16. ure obveščeni o 21-letni pohodnici, ki ji je pri sestopu v Jalovški škrbini spodrsnilo na snežišču in si je poškodovala nogo. Pomoč so ji nudili reševalci GRS Rateče in posadka ekipe za reševanje v gorah z Brnika ter jo s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljala v Splošno bolnišnico Jesenice.

To svetuje policija Da bi bil vaš obisk gora, izletniških točk in turističnih krajev varen s čim manj neljubih situacij, v katerih bi moral posredovati helikopter, vas policisti, gorski reševalci, medicinsko osebje, helikopterske posadke in ostali ponovno pozivamo, da se v gore odpravite preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti. Vnaprej si načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti. Svojci ali prijatelji naj vedo, kam greste in kakšen je potek ture. Na varnem mestu jim tudi sporočite, kako se odvija tura in morebitne spremembe. S sabo imejte napolnjen mobilni telefon in v visokogorje nikoli ne hodite sami.

Zašli s poti v brezpotje

Policisti so bili kasneje obveščeni še o dveh mlajših pohodnicah, državljankah Danske, ki sta bili namenjeni na Begunjsko vrtačo in pri tem zašli s poti v brezpotje in zahteven teren, po katerem si nista upali spustiti v dolino. Pomoč na kraju so jima nudili reševalci GRS Radovljica in v nadaljevanju posadka ekipe za reševanje v gorah z Brnika in ju s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljala v dolino.