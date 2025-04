21-letni Koprčan brez pravega razloga poklical 113, to menda počne redno

Koprska policijska uprava poroča o nekoliko nenavadnem dogodku. V ponedeljek dopoldan je na 113 poklical 21-letni Koprčan.

»Ker velikokrat kliče interventno številko brez pravega razloga, tako je bilo tudi tokrat, so policisti z zbiranjem obvestil na kraju ugotovili razloge za sum storitve kaznivega dejanja Zloraba znamenj za pomoč in nevarnost,« so možje v modrem zapisali v poročilu.

Kazenski zakonik sicer pravi, da »kdor zlorabi znamenje za pomoč ali znamenje za nevarnost ali neutemeljeno kliče na pomoč ali lažno sporoči, da grozi nevarnost in s tem povzroči, da so državni organi ali druge pristojne organizacije ukrepale brez potrebe ali neupravičeno uporabile sredstva sistema zaščite, reševanja in pomoči, se kaznuje z zaporom do treh let.«