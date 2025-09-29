200-kilska žival planila iz gozda in moškega zbila na tla

JELEN POLOMIL KOLESARJA

S hudimi poškodbami so ga odpeljali v bolnišnico.

Na Goričkem se je mirna nedeljska vožnja spremenila v tragedijo. Kolesar jo je odnesel s težkimi poškodbami, ima zlomljena rebra in ključnico ter krvavitve v možganih. Cesto med Gornjimi Petrovci in Šulinci prečka migracijska pot divjadi. Le nekaj kilometrov stran, kjer sta na Goričkem 18. avgusta 1934 s stratosferskim balonom pristala belgijska letalca, se je pred tednom dni po 17. uri zgodil dogodek s težkimi posledicami. Starejši zakonski par iz Lucove je kolesaril po cesti navzdol mimo osnovne šole v Gornjih Petrovcih proti Šulincem. Možakar se je peljal prvi, za njim njegova žena. Bila ...