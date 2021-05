20-letnika iz Vuzenice pogrešali en mesec, policija zdaj sporočila tragično vest

Dober mesec so pogrešali 20-letnika iz Vuzenice. Družina in policisti so ga intenzivno iskali, sledi za njim so vodile do Drave, iz katere so minuli torek potegnili truplo.



Zdaj je policija preklicala iskanje in potrdila, da so pogrešanca mrtvega našli v Dravi na območju Selnice ob Dravi v začetku maja. Postopki identifikacije so žal potrdili, da gre 20-letnika.



