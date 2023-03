20-letnik v avtu napadel dekle, posredovala je policija

V torek okoli 21.20 so tržiški policisti obravnavali nasilno dejanje 20-letnega moškega nad 20-letno žensko. Do spora med njima je prišlo v avtomobilu. Moški jo je tudi udaril. Policisti so moškemu izdali plačilni nalog.

Kranjskogorski policisti pa so bili nekaj ur kasneje, okoli 2.10, obveščeni o 36-letnem moškem, ki se je nedostojno vedel do gostov v enem izmed gostinskih lokalov. Ob prihodu policistov na kraj, se ni umiril in se nedostojno vedel tudi do njih. Odredili so mu pridržanje. Policisti za njega vodijo prekrškovni postopek.