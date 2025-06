20-letni voznik BMW-ja na območju Stare vasi močno pijan trčil v hišo

Brežiški policisti so bili v soboto nekaj pred 18. uro obveščeni o prometni nesreči na območju Stare vasi, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v stanovanjsko hišo. Opravili so ogled in ugotovili, da je 20-letni voznik BMW-ja zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v hišo.

Vozil močno pijan

Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,58 miligrama alkohola (3,3 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prometna nesreča v Boštanju

V soboto okoli 15.30 so bili sevniški policisti obveščeni o prometni nesreči v Boštanju. Ugotovili so, da je voznik osebnega avtomobila Audi A7 zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, trčil v brežino in se prevrnil. Lažje poškodovano 20-letno potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog. V soboto okoli 9.30 so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Range rover, bosanskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 191 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 61 km/h. 40-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.