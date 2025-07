19-letnik padel s štirikolesnika in trčil v traktor, z njim je hudo

V četrtek ob 19. uri so bili policisti koprske policijske uprave obveščeni, da je v Smrjah pri Ilirski Bistrici voznik štirikolesnika zapeljal pod traktor. Na kraju so policisti ugotovili, da je 19-letnik peljal štirikolesnik iz po makadamski poti. Nasproti je pripeljal 44-letni domačin s traktorjem. Ta je vozilo ustavil, 19-letnik pa je zaviral in padel z vozila, drsel in trčil v traktor.

Pri padcu se je po prvih podatkih huje poškodoval, na zdravljenje v UKC Ljubljana so ga odpeljali s helikopterjem. Med vožnjo ni uporabljal varnostne čelade, vozil je z neprilagojeno hitrostjo. Vozilo so policisti zasegli, podan bo obdolžilni predlog, še poroča koprska policijska uprava.