19-letnica ni bila zadovoljna z naročenimi rožami, prekoračila je meje

Kot sporočajo z novomeške policijske uprave, so v četrtek na Glavnem trgu v Novem mestu imeli v cvetličarni težave s stranko, ki ni bila zadovoljna z naročenimi rožami. Ker je 19-letnica iz okolice Brezja po mnenju policistov s svojim zmerjanjem prekoračila meje, so ji napisali plačilni nalog zaradi kršitve zakona o javnem redu in miru.

Z dražečim sprejem nad 16-letnika

Ob tem so obravnavali še eno kršitev javnega reda in miru. Policist s službenim psom in novomeška patrulja so se v četrtek popoldne odzvali na klic na številko policije 113 iz železniške postaje v Bršljinu. Tam naj bi 21-letnik iz okolice Novega mesta domnevno pošprical 16-letnika z dražečim sprejem, ga zmerjal, nato pa po neuspelem poskusu, da bi ga vpletel v pretep, odrinil, da je padel po tleh. Policiste sta oba počakala na kraju, okoliščine dogodka še preiskujejo. 21-letnika so sicer že večkrat obravnavali za premoženjska kazniva dejanja, prekrške javnega reda in cestno prometno prekrške.