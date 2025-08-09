PODJETNIK ŠLATAL DIJAKINJO

19-letnica, ki med počitnicami služi denar kot poštarica, prijavila posavskega podjetnika

Trdi, da jo je spolno nadlegoval, zato je imela celo nezgodo s službenim avtom.
Fotografija: Prvič naj bi jo zagrabil za dojko, naslednjič pa jo prijel za roko, a ga je odrinila (simbolična fotografija). FOTO: Getty Images
Prvič naj bi jo zagrabil za dojko, naslednjič pa jo prijel za roko, a ga je odrinila (simbolična fotografija). FOTO: Getty Images

09.08.2025 ob 05:00
09.08.2025 ob 05:00

Medtem ko mediji poročamo o poštnih uslužbencih, ki so med opravljanjem svojega dela doživeli bližnja srečanja s kakšnim psom čuvajem, pa na poštne uslužbence prežijo tudi druge nevarnosti. Iz Sevnice namreč prihaja zgodba o domnevnem spolnem nadlegovanju. »To ne bo držalo, absolutno zanikam,« se je na vprašanje, ali drži, da je spolno napadel mladostnico, ki je ravno končala srednjo šolo in med počitnicami dela na pošti, odzval znani sevniški podjetnik. Prejeli smo namreč pismo, v katerem opozarjajo na neprimerno ravnanje podjetnika. »17. julija se je v našem kraju zgodil incident, za nas n...

Več iz te teme:

policija spolno nadlegovanje nasilje napad prevara nadlegovanje nadzor spolna zloraba incident

19-letnica, ki med počitnicami služi denar kot poštarica, prijavila posavskega podjetnika
Vila Ozzyja Osbourna: tam je našel mir in odmik od divjega življenja
Novo življenje odbojkarja Dejana Vinčića: Vozil bom otroke v šolo, kaj pospravil in skuhal (Suzy)
Arso prižgal oranžno opozorilo, v enem delu Slovenije bo najhuje

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

