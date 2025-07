19-letnica iz okolice Metlike najprej razbila steklo, nato še kradla

V Zemlju na območju PP Metlika je neznanec vlomil v osebni avtomobil in odtujil mobilni telefon. Policisti so opravili ogled, zavarovali najdene sledi in izvajali aktivnosti za izsleditev storilca. Ugotovili so, da je kaznivega dejanja osumljena 19-letnica iz okolice Metlike, ki je razbila steklo na vratih vozila in iz notranjosti ukradla telefon. Telefon so ji zasegli in zoper njo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.