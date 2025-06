19-letni mopedist izsilil prednost, sopotnica hudo poškodovana končala v bolnišnici

Iz novogoriške policijske uprave so sporočili, da se je v sredo, 25. junija, malo po 11. uri, v Dobravljah pripetila prometna nesreča s hudimi telesnimi poškodbami.

19-letni voznik mopeda je vozil po naselju Dobravlje iz smeri Velikih Žabelj proti cerkvi. Ko je pripeljal v križišče enakovrednih cest in nameraval peljati naravnost, je izsilil prednost 39-letno voznico osebnega avtomobila, ki je pripeljala z njegove desne strani. Z desnim bokom mopeda je oplazil prednji odbijač osebnega avtomobila. Pri tem sta voznik mopeda in njegova 17-letna sopotnica padla po vozišču.

Voznik je med vožnjo uporabljal varnostno čelado, sopotnica pa ne. V nesreči je sopotnica utrpela hude telesne poškodbe desne noge in je bila z reševalnim vozilom odpeljana v bolnico v Šempeter. Policisti so ugotovili, da voznik mopeda ne poseduje vozniškega dovoljenja, in ga bodo kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja Nevarne vožnje v cestnem prometu.