18-letnik zadet je prevažal migrante

V torek popoldne so policisti pri Mlinih ustavili osebni avtomobil renault scenic z nemškimi registrskimi tablicami, ki ga je vozil 18-letni državljan BiH. V vozilu je bilo poleg njega še pet državljanov Turčije in državljan Iraka, ki so prišli v Slovenijo nelegalno. Za nameček je bil voznik na hitrem testu pozitiven na amfetamin, strokovni pregled pa je odklonil. »Voznik ne poseduje vozniškega dovoljenja, vozilu pa je tudi potekla registracija. Postopki še potekajo,« je sporočila Anita Leskovec, tiskovna predstavnica Policijske uprave Koper. Policisti so sicer na območju Policijske uprave Koper v enem dnevu obravnavali 165 ilegalnih prehodov državne meje.

Policisti PU Koper so v enem dnevu obravnavali 165 ilegalnih prehodov državne meje.

Več so jih odkrili tudi na območju PP Brežice. Izsledili so 61 državljanov Burundija, 24 državljanov Indije, 11 državljanov Afganistana, pet državljanov Pakistana, pet državljanov Sirije, štiri državljane Gane, tri državljane Iraka, državljana Sudana in državljana Bangladeša. Postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili mejo, še niso zaključeni.