18-letnik s tujim avtom pijan v naročje policistov

V torek nekaj pred sedmo zvečer so policisti na številki 113 prejeli več klicev, da naj bi 18-letnik iz Lokev na Poganški v Novem mestu ukradel modro Toyoto. Novomeški policisti so nekaj minut zatem vozilo opazili in ga ustavili v Žabji vasi.

Policisti so vozniku brez veljavnega vozniškega dovoljenja avto (ki naj bi bil sicer last enega od družinskih članov, uporabnik vozila pa je iz Poganške ulice) zasegli. Vozilo je sicer veljavno registrirano. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,57 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Več prekrškov

Vozniku očitajo več prekrškov iz področja varnosti cestnega prometa, prislužil pa si je tudi plačilni nalog zaradi nedostojnega vedenja do uradne osebe. V letošnjem letu so ga že nekajkrat obravnavali zaradi kršitev javnega reda in miru in prekrškov iz področja prometne varnosti, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.