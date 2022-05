Na Vojkovi cesti se je v soboto okoli 17.30 mladoletnice lotil ropar. »Po doslej zbranih obvestilih je bil 18-letni osumljenec zaloten pri tatvini torbice. Da bi obdržal predmete, je oškodovanko porinil s kolesa in ji nato zagrozil z nožem v rokah. Pri padcu se je oškodovanka lažje ranila,« je sporočil Tomaž Tomaževic, tiskovni predstavnik PU Ljubljana. A se ni končalo tu, saj je ropar zagrozil še mami oškodovanke in drugim prisotnim občanom. Po dejanju je zbežal v smeri Žal, a so tja napotili več patrulj, policisti so ga s pomočjo občana (ki mu je mladenič prav tako grozil...