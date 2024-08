18-letnik divjal z električnim skirojem in izgubil oblast

Policisti PP Krško so bili v ponedeljek, 5. avgusta, nekaj pred 10. uro obveščeni o padcu voznika električnega skiroja na območju Senovega.

Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 18-letni voznik električnega skiroja zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad skirojem, padel in se lažje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

18-letniku, ki med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade, bodo zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izdali plačilni nalog.