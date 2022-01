Voznik (18) bežal pred policisti z ukradenimi tablicami in brez vozniškega

Murskosoboški policisti so včeraj okrog 15.30 v smeri naselja Rakičan med opravljanjem nadzora cestnega prometa ustavljali voznika osebnega avtomobila, ki njihovih znakov ni upošteval, ampak je vožnjo nadaljeval v smeri naselja Lipovci. Po uspešni akciji policistov je bil ustavljen v naselju Trnje.

Med postopkom so ugotovili, da 18-letni voznik osebnega avtomobila nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so vozilo zasegli. Na vozilu so bile nameščene ukradene registrske tablice, zato so zasegli tudi te. V vozilu je bila poleg voznika še mladoletna sopotnica.

Podali bodo obdolžilni predlog.