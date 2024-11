17-letna Anja se je odpeljala proti domu, a domov ni prišla: ste jo kje videli?

Policisti Policijske postaje Škofja Loka so bili v petek okoli 20. ure obveščeni o pogrešani mladoletni osebi - 17-letni Anji Slemenšek Urankar iz Žirov.

Nazadnje so jo videli v petek okoli poldneva na Poljanski cesti v Ljubljani.

Staršem je okoli 14. ure povedala, da se z avtobusom pelje iz Ljubljane proti domu, vendar do doma ni prišla.

Opis osebe: Anja Slemenšek Urankar je suhe postave, visoka okoli 160 cm, dolgih svetlih las do sredine hrbta. Oblečena je bila v črne hlače, ki so v predelu kolen mrežaste, volnen bel pulover, svetlo bundo in obuta v bele športne copate z višjim podplatom. Pri sebi je imela črno večjo žensko torbico.

Ker je z do sedaj izvedenimi ukrepi niso našli, policisti prosijo javnost za informacije.

»Prosimo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Škofja Loka, telefon (04) 502 37 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.«