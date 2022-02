16-letnika nista upošteval znaka stop, eden je umrl na kraju

Kot smo že poročali se je včeraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri je ugasnilo mlado življenje. Policisti poročajo, da se je nesreča zgodila ob 14.19izven naselja Slovenske Konjice.

Nesreča se je zgodila, ko sta se 16-letna voznik in sopotnik z dvokolesnim mopedom peljala po cesti iz smeri naselja Blato proti prednostni regionalni cesti 3. reda, številka 688. V križišču voznik mopeda ni upošteval prometnega znaka »STOP« in je brez zaustavljanja in zaviranja zapeljal naravnost v križišče v trenutku, ko je po prednostni cesti iz smeri Poljčan proti Slovenskim Konjicam pravilno pripeljal 45-letni voznik skupine vozil. Po trčenju v zadnji desni del priklopnega vozila sta voznik mopeda in njegov sopotnik padla po vozišču, Pri tem se je eden tako hudo telesno poškodoval, da umrl na kraju nesreče, medtem ko je bil drugi lahko telesno poškodovan, so zapisali policisti v poročilu za javnost.