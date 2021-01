15 zastrupljenih v bolnišnico

V nedeljo, tri minute pred 18. uro, so v mrzel zimski večer sredi Dobrne ostro zarezale zavijajoče sirene gasilcev, policistov ter reševalcev nujne medicinske pomoči iz Celja, Slovenske Bistrice in Velenja. Vozila so se ustavila v samem središču zdraviliškega kraja, ob razvpiti stavbi, ki je v lasti podjetnika Jožeta Canka, v kateri so bile nekoč nastanjene tuje barske plesalke, ki naj bi za denar ponujale spolne storitve vsem, ki so si zaželeli mesenih užitkov. Delavce so odpeljali v bolnišnico. FOTOGRAFIJI: Pgd Dobrna Zadnja leta pa Cank v omenjeni stavbi sredi Dobrne stanovanja ne oddaja ve...