MEDVRSTNIŠKO NASILJE

15-letnico je zvabila v park, tam se je začel pekel: na njej so ugašali cigarete, jo brcali ...

Pričakala jo je skupina napadalcev, njena domnevna prijateljica pa je odšla.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Tinnakorn Jorruang/gettyimages
Simbolična fotografija. FOTO: Tinnakorn Jorruang/gettyimages

N. B.
05.09.2025 ob 11:18
N. B.
05.09.2025 ob 11:18

Policija v Beogradu je obravnavala pretresljiv primer medvrstniškega nasilja. Tožilstvo bo proti osumljenim mladoletnikom vloženo kazenske ovadbe zaradi kaznivega dejanja zlorabe in mučenja.

Kot so poročali srbski mediji, naj bi skupina mladih prek dekličine sošolke v park zvabila 15-letnico. Tam jo je pričakalo več vrstnikov, ki so se nato brutalno izživljali nad njo.

Dekličin oče je za Blic povedal, da ima njegova hčerka hude poškodbe.

»Rekli so ji: 'Zdaj se bomo igrali pržilice.' Predvajali so rapersko pesem in vsakič, ko je izvajalec izrekel besedo ku***, so jo brcali. /.../ Po telesu so ji na več mestih ugašali cigarete, ji zažigali lase, po koži pa risali simbole – tudi kljukasti križ. Prejemala je udarce in klofute,« je pretresen povedal oče.

Kakšna kazen jim grozi?

Odvetnik Radomir Munižaba je pojasnil, da zaradi starosti storilcev – stari so med 14 in 16 let – večinoma ne gre za zaporne kazni, ampak za vzgojne ukrepe, kot so nadzor, pomoč in strokovno usposabljanje. Zapor za mladoletnike je najstrožja možnost, a je mogoč le v izjemnih primerih za starejše posameznike. Za mlajše od 14 let se postopek sploh ne more voditi.

Pri odmeri sankcije sodišče upošteva tudi druge okoliščine – preteklo vedenje in morebitna druga kazniva dejanja.

Nasilje traja že mesece

Oče je še povedal, da nasilje nad njegovo hčerko ni novost. Začelo se je že pred dvema mesecema, ko jo je ista skupina mladih napadla in ji z udarcem v glavo razbila očala. Dogodek so prijavili policiji, a grožnje so se nadaljevale.

Usodni petek je dekličina znanka hčerki predlagala sprehod in obisk restavracije s hitro prehrano, nato pa jo prepričala, naj gresta še v park. Tam je deklico pričakala skupina napadalcev. »Obkolili so jo, njena domnevna prijateljica pa je odšla. Potem se je začel pekel,« je povedal oče.

Arso prižgal oranžno, prihajajo močnejše nevihte s sunki vetra in točo
Varnostnik bralki na stranišču pod Kongresnim trgom: »Tu ne smete govoriti!« Kaj se je v resnici dogajalo?
Razkrivamo, kdo bosta družici Tine Gaber, obleko kupila v Zagrebu (Suzy)
Nujno opozorilo za vse, ki pijejo vodo v plastenkah

Arso prižgal oranžno, prihajajo močnejše nevihte s sunki vetra in točo
Varnostnik bralki na stranišču pod Kongresnim trgom: »Tu ne smete govoriti!« Kaj se je v resnici dogajalo?
Razkrivamo, kdo bosta družici Tine Gaber, obleko kupila v Zagrebu (Suzy)
Nujno opozorilo za vse, ki pijejo vodo v plastenkah

