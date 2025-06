15-letni fant padel z mopedom, mama prišla na kraj nesreče, očeta čaka hitri postopek

Ilirskobistriški policisti so v torek v naselju Knežak naleteli na prometno nesrečo. Z zbiranjem obvestil in ogledom so ugotovili, da je 15-letni fant iz okolice Pivke, vozil neregistriran moped po lokalni cesti iz smeri Bača proti Knežaku, kjer je pri zavijanju v desno izgubil oblast nad vozilom in padel na desni bok. Na kraj je prišla tudi njegova mama, ki je povedala, da je s sinom vse v redu in da ne potrebuje zdravniške pomoči.

Očeta čaka hitri postopek

Nadalje so policisti ugotovili, da mladoletnik ne poseduje vozniškega dovoljenja, zaradi česar so mu policisti moped zasegli, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog. Zoper mladoletnikovega očeta bodo policisti uvedli hitri postopek, saj je dal moped v uporabo osebi, ki takega vozila ne sme voziti.

57-letni voznik mopeda vozil prehitro in padel

Policisti so bili ob 18.19 napoteni še v Bošamarin, kjer je prišlo do prometne nesreče s telesnimi poškodbami. Policisti so ugotovili, da sta bila v prometni nesreči udeležena povzročitelj 57-letni voznik mopeda, ki je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo skozi naselje padel v trenutku, ko se je z njegove leve strani približevala 50-letna voznica osebnega avtomobila. Povzročitelj je na kraju odklonil zdravniško pomoč, naknadno pa mu bo zaradi neprilagojene hitrosti izdan plačilni nalog.