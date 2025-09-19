15 let mučenja: Slovenka, ki jo je očim spolno zlorabljal dve leti, le dočakala sodni epilog

Celjsko sodišče je zaradi spolnega napada na mladoletno pastorko moškega obsodilo na tri leta in dva meseca zapora, danes poroča Dnevnik. Obramba obtoženca se je na obsodbo sicer pritožila, a je višje sodišče sodbi pritrdilo. Sodba je s tem pravnomočna, navaja Dnevnik.

Po obtožnici se je očim na deklico spravljal dve leti, od avgusta 2009 do avgusta 2011. Policiji ga je naznanila konec leta 2012, zahteva za preiskavo je bila vložena leta 2014, obtožnica pa leta 2015. Očim je bil prvič obsojen leta 2018, a je sodba padla na višjem sodišču. Sledilo je novo sojenje, na katerem so obtoženega znova spoznali za krivega in mu prisodili zaporno kazen.

Obljubljal ji je tudi denar

Oškodovanka je med drugim navedla, da ji je okoli njenega trinajstega leta starosti obtoženi začel obljubljati denar, če se sleče. Nagovarjal jo je, naj se ga dotika in dovoli, da se tudi on dotika nje. Prihajal je v njeno sobo, kjer jo je otipaval in jo vabil tudi v posteljo. Če se je uprla, jo je očim udaril, njeno pričevanje povzema Dnevnik.

Deklica je očima policiji naznanila šele po tem, ko je živela stran od doma v stanovanjski skupnosti. Mami se ni mogla zaupati, ko pa ji je omenila, da je očima odrinila, ker jo je otipaval, ji je odgovorila, da to ni res.

Obramba trdila, da si je vse izmislila

Obtoženčeva obramba je trdila, da je bila prijava izmišljena, da oškodovanki ni verjeti, je neverodostojna, da gre zgolj za maščevanje očimu in mami. Drugi dokazi, tudi mnenje sodne izvedenke za klinično psihologijo, tega niso potrdili. Sodišče je sklenilo, da je njena izpoved verodostojna, ona pa resnicoljubna.

Obramba je v pritožbi na prvostopenjsko sodbo med drugim opozarjala na razlike v zaslišanjih, oškodovanki pa je med drugim očitala, da si ni zapomnila točnega datuma, kdaj se je zloraba začela. Višji sodniki so v odzivu na argumente obrambe zapisali, da je »dlakocepstvo pritožbe v tem delu treba zavrniti, čeprav je impozantno.«