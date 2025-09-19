  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

PRAVNOMOČNA

15 let mučenja: Slovenka, ki jo je očim spolno zlorabljal dve leti, le dočakala sodni epilog

Prihajal je v njeno sobo, kjer jo je otipaval in jo vabil tudi v posteljo. Če se je uprla, jo je očim udaril.
FOTO: Getty Images/istockphoto
FOTO: Getty Images/istockphoto
STA, N. B.
 19. 9. 2025 | 09:40
 19. 9. 2025 | 09:40
A+A-

Celjsko sodišče je zaradi spolnega napada na mladoletno pastorko moškega obsodilo na tri leta in dva meseca zapora, danes poroča Dnevnik. Obramba obtoženca se je na obsodbo sicer pritožila, a je višje sodišče sodbi pritrdilo. Sodba je s tem pravnomočna, navaja Dnevnik.

Po obtožnici se je očim na deklico spravljal dve leti, od avgusta 2009 do avgusta 2011. Policiji ga je naznanila konec leta 2012, zahteva za preiskavo je bila vložena leta 2014, obtožnica pa leta 2015. Očim je bil prvič obsojen leta 2018, a je sodba padla na višjem sodišču. Sledilo je novo sojenje, na katerem so obtoženega znova spoznali za krivega in mu prisodili zaporno kazen.

Obljubljal ji je tudi denar

Oškodovanka je med drugim navedla, da ji je okoli njenega trinajstega leta starosti obtoženi začel obljubljati denar, če se sleče. Nagovarjal jo je, naj se ga dotika in dovoli, da se tudi on dotika nje. Prihajal je v njeno sobo, kjer jo je otipaval in jo vabil tudi v posteljo. Če se je uprla, jo je očim udaril, njeno pričevanje povzema Dnevnik.

Deklica je očima policiji naznanila šele po tem, ko je živela stran od doma v stanovanjski skupnosti. Mami se ni mogla zaupati, ko pa ji je omenila, da je očima odrinila, ker jo je otipaval, ji je odgovorila, da to ni res.

Obramba trdila, da si je vse izmislila

Obtoženčeva obramba je trdila, da je bila prijava izmišljena, da oškodovanki ni verjeti, je neverodostojna, da gre zgolj za maščevanje očimu in mami. Drugi dokazi, tudi mnenje sodne izvedenke za klinično psihologijo, tega niso potrdili. Sodišče je sklenilo, da je njena izpoved verodostojna, ona pa resnicoljubna.

Obramba je v pritožbi na prvostopenjsko sodbo med drugim opozarjala na razlike v zaslišanjih, oškodovanki pa je med drugim očitala, da si ni zapomnila točnega datuma, kdaj se je zloraba začela. Višji sodniki so v odzivu na argumente obrambe zapisali, da je »dlakocepstvo pritožbe v tem delu treba zavrniti, čeprav je impozantno.«

Več iz teme

spolno nadlegovanjesodiščeCelje
ZADNJE NOVICE
09:30
Ona  |  Stil
DOM

Kaj narediti, da bo otroška soba urejena? Tu je nekaj nasvetov

Pomaga že nekaj manjših prilagoditev; postelja naj ima predale, pohištvo naj bo večnamensko.
19. 9. 2025 | 09:30
09:29
Novice  |  Slovenija
BO 14. PLAČA ZA VSE ALI NE?

Pomurski podjetnik Pavlinjek razburil nosečnice in delavce: ne bi jim dal božičnice

Vladni predlog je kritiziral pomurski podjetnik Štefan Pavlinjek. Na njegovo izjavo so se usuli komentarji državljanov.
19. 9. 2025 | 09:29
09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
09:16
Ona  |  Stil
OBRATI

Novi CLA s tehnologijo EQ

Električna limuzina z izjemno hitrim polnjenjem; do konca leta bo na voljo tudi hibridni bencinar.
19. 9. 2025 | 09:16
09:09
Polet
NARAVNO

Detoks jeter brez dragih pripravkov: čudežna moč rozin

Kako očistiti jetra na naraven način? Preprost recept z rozinami vedno deluje.
Miroslav Cvjetičanin19. 9. 2025 | 09:09
09:04
Kronika  |  Doma
PREOBRAT

Slovenijo pretresa nasilje na srednji šoli: tako je že pred dnevi ukrepala mama napadenega dijaka

Že pred desetimi dnevi je podala prijavo na policijo.
19. 9. 2025 | 09:04

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Preverite svoj prihranek

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
IZBRANA KAKOVOST

Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
15. 9. 2025 | 15:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Dogodek

Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Zima v tonih 9. Zimskega festivala

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
LOGISTIKA

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025 | 12:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Denar

Kje je 27 milijard evrov?

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
11. 9. 2025 | 09:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki