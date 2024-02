14-letni otrok jo je skupil zaradi psa

Pri Postojni je pes, belgijski ovčar, ugriznil 14-letnega otroka. Peljali so ga v ZD Postojna, kjer so ugotovili, da ima lažjo poškodbo. Uveden je hitri postopek zoper lastnika psa, sporočajo s PU Koper.

Dodajmo, da so policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 121 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 309 klicev.Obravnavali so 41 prometnih nesreč z materialno škodo ter 2 z lažjimi poškodbami in 1 s hujšimi, s področja kriminalitete so obravnavali 5 vlomov in 6 tatvin, zaradi kršitve javnega reda in miru so intervenirali v 7 primerih. Na območju Policijske uprave Koper so policisti v zadnjem vikendu obravnavali 8 nezakonitih prehodov državne meje.