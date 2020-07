14 let za trojni umor

»Šlo je za eksekucijo treh ljudi. Prav vi ste vedeli, kje je Salatić in da razpolaga z večjo količino denarja. Če ne bi bilo vas, do tega dogodka ne bi prišlo,« je v obrazložitvi nove, že tretje sodbe danes 47-letnemu​ Aleksandru Žlendru razlagala sodnica Andreja Lukeš. Aleksander Žlender je le nemo spremljal branje tretje sodbe pred mariborskim sodiščem, že druge obsodilne. Njegove zadnje besede v svojo obrambo pa so bile: »Nimam kaj povedati. Nisem bil tam.« Sodišče njegovi tezi seveda ni verjelo, saj so ga obremenili vsi vpleteni v trojni umor sredi Beograda daljnega leta 1993, in ga obsodilo na 14 let zapora. ...