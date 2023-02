13 policistov zagrešilo kazniva dejanja

Ugotovitve izrednega strokovnega nadzora nad delom policije pri varovanju šestih protestov v letih 2020 in 2021, ki ga je izvedlo ministrstvo in decembra o tem objavilo poročilo, so v policiji minuli mesec temeljito proučili. »Na podlagi podrobne analize vseh okoliščin obravnavanih primerov je bilo zaradi strokovnih nepravilnosti že opozorjenih 63 policistov, sume kaznivih dejanj 13 policistov pa še preiskuje specializirano državno tožilstvo,« so včeraj sporočili.

Tako je podan sum, da so pri varovanju protestnega shoda 26. maja 2020 trije uslužbenci storili kaznivo dejanje protipravnega odvzema prostosti. Pri varovanju protestnega shoda 15. septembra 2021 je pri enem uslužbencu podan sum storitve kaznivega dejanja kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic in sum storitve kaznivega dejanja protipravnega odvzema prostosti. Pri varovanju protestnega shoda 5. oktobra 2021 so za sedem uslužbencev ugotovili sum storitve kaznivega dejanja kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic. Enega uslužbenca sumijo kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, enega pa še storitve kaznivega dejanja nevestnega dela v službi.

»Vedno sem se zavzemal tudi za to, da se prav vsaka anomalija preveri in da se v nadaljevanju tudi odpravi, če se izkaže, da je do nepravilnosti res prišlo, pa naj bo to zaradi napake posameznika ali pa sistemskih pomanjkljivosti. To poročilo nam je na neki način tudi nastavilo ogledalo,« je ob tem poudaril vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjan Lindav. »Naše vodilo mora biti vedno, da policija služi ljudem, in ne interesom katere koli politike ali kogar koli drugega. To je še posebno pomembno v času kriz, ko mora policija s svojim strokovnim in premišljenim delovanjem javnost pomirjati,« je dodal.

Vse primere so odstopili oddelku za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri specializiranem tožilstvu, disciplinskih postopkov pa ni mogoče izpeljati, saj so roki v času, ko je Lindav prevzel vodenje policije, že potekli.