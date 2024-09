13-letnika odpeljal rešilec, z njim je hudo

V nedeljo ob 15.20 uri je prišlo do prometne nesreče v Vinjolah. Policisti so ugotovili, da je 13-letni fant vozil kolo po lokalni cesti od Malije proti Luciji, kjer je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad kolesom in padel.

Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v SB Izola, kjer je bilo ugotovljeno, da je bil pri padcu hudo telesno poškodovan, so še sporočil s PU Koper.