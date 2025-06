11-letnica in 15-letnik izgubila nadzor nad kolesom, kranjski policisti že vodijo prekrškovni postopek

Kranjski policisti so v četrtek okoli 12.30 obravnavali 11-letno kolesarko, ki je izgubila nadzor nad kolesom, pri tem je padla in se telesno poškodovala. Prvo pomoč je iskala v zdravstveni ustanovi. Kranjski policisti so isti dan nekaj po 20. uri obravnavali 15-letnega kolesarja, ki je zaradi vožnje preblizu desnega robu izgubil nadzor nad kolesom, pri tem je trčil v parkirano osebno vozilo, padel in se telesno poškodoval. Prvo pomoč je iskal v zdravstveni ustanovi. Policisti zoper oba vodijo prekrškovni postopek.

Radovljiški policisti so bili v četrtek nekaj pred 15. uro obveščeni o prometni nesreči med voznikom avtomobila in kolesarjem. Voznik osebnega avtomobila je pri zavijanju na neprednostno cesto zaprl smer voznici kolesa, ki se je pravilno pripeljala po prednostni cesti. Med njima je prišlo do trčenja, kolesarka je padla po tleh in se lahko telesno poškodovala. Prvo pomoč je iskala v zdravstveni ustanovi. Policisti zoper voznika osebnega avtomobila vodijo prekrškovni postopek.