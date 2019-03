Znano, kaj sta počela na avtocesti: 15-letnik mrtev, 22-letnika oživljali

Tega na avtocesti nikar ne počnite

TREBNJE – Policija je razkrila nekaj več podrobnosti tragične nesreče, ki se je v torek zvečer zgodila na dolenjski avtocesti in v kateri je umrl 15-letni pešec O prometni nesreči na avtocesti pri kraju Grm so bili policisti obveščeni nekaj pred 21. uro. Po prvih ugotovitvah policistov prometne policije Novo mesto je 37-letna voznica osebnega avtomobila vozila iz smeri Ljubljane proti Novemu mestu. Pri naselju Grm je kljub zaviranju trčila v dva pešca, ki sta prečkala avtocesto. Po naših informacijah jima je na avtocesti zmanjkalo goriva v avtomobilu.Petnajstletni pešec je zaradi hudih poškodb umrl na kraju, hudo poškodovanemu 22-letnemu pa so reševalci nudili prvo pomoč, ga oživljali in odpeljali v bolnišnico.Po podatkih iz bolnišnice je 22-letnik hudo poškodovan, vendar ni več v smrtni nevarnosti.Zdravniško pomoč so nudili tudi voznici.Ogleda kraja nesreče sta se udeležili preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo, po zaključeni preiskavi pa bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.Letos so na cestah območju Policijske uprave Novo mesto v dveh prometnih nesrečah umrli trije udeleženci – dva potnika v osebnem avtomobilu in pešec. Policisti opozarjajo na nevarno ravnanje pešcev, ki s hojo po avtocesti ogrožajo sebe in druge udeležence v prometu. Vozniki namreč ob hitrostih, ki so na avtocesti bistveno večje kot na ostalih cestah, pešca ne opazijo in ne pričakujejo. Še posebej je tako ravnanje nevarno v temnem delu dneva ali ob zmanjšani vidljivosti.V primeru okvare vozila naj voznik ustavi vozilo na odstavnem pasu, vključi vse štiri smernike in si nadene odsevni brezrokavnik. Na oviro na avtocesti naj druge voznike opozori z varnostnim trikotnikom, pokliče na pomoč in poskrbi za lastno varnost ter varnost potnikov, ki naj čim prej zapustijo vozilo in stopijo za varovalno ograjo.