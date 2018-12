Zabadal ga je, dokler ni umrl

KUPINEC – Potem ko so v mestu Kupinec pri Jastrebarskem jugozahodno od Zagreba v blatnem jarku našli truplo 17-letnika, je hrvaška policija kmalu aretirala nekega drugega mladeniča in ga privedla na zaslišanje, nudijo mu tudi zdravniško pomoč. Po neuradnih informacijah sta fizično obračunala drug z drugim. Napadalec je 17-letnika večkrat zabodel, tudi po glavi in rokah, dokler ni umrl. Ko je morilec ugotovil, kaj je storil, je skušal ubiti tudi sebe, kar so mu preprečili drugi ljudje, poročajo hrvaški mediji. Ko so našli truplo 17-letnika, ga niso prepoznali, saj je bila njegova glava iznakažena od vbodov. Kaj sta delala na polju, sicer ni povsem jasno.



Žrtev je s severa Hrvaške, morilec pa iz okolice Jastrebarskega. Policija po hrani, pijači, cigaretah, računalniku, mobitelu in osebnih stvareh, ki jih je našla na polju, domneva, da sta želela tam kampirati. »Ne vemo, ali sta pila ali se drogirala,« pripovedujejo meščani, ki ne morejo verjeti, da se je tak grozljiv zločin zgodil v njihovem kraju.