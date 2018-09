Za grozoviti umor brezdomca 21 let zapora

Več vbodnih ran in ureznin

Bistveno zmanjšana prištevnost

Tomi Kolar je sprva zanikal svojo identiteto. FOTO: Oste Bakal

Žrtev naj bi bila nasilna do njega

MARIBOR – Mariborsko okrožno sodišče jespoznalo za krivega umora drugega brezdomca na grozovit način novembra 2016 v Mariboru. Izreklo mu je kazen 21 let zapora, kar je nekaj let manj, kot je predlagalo tožilstvo. Tako odločitev je sodišče utemeljilo z obtoženčevo zmanjšano prištevnostjo.Tožilstvo je predlagalo kazen 25 let zapora, medtem ko je obramba vztrajala, da je šlo kvečjemu za uboj na mah. Sodba še ni pravnomočna in očitno še nekaj časa ne bo, saj je obramba že napovedala pritožbo na višje sodišče. Zaradi višine kazni o pritožbi razmišlja tudi tožilstvo.Sodni senat pod vodstvomni dvomil, da je bil Kolar tisti, ki je vzel življenje. Obtoženi je namreč priznal, da je dvignil roko nad njim, prav tako so ga kot storilca izdale biološke sledi na oblačilih in nožu. Pri pravni kvalifikaciji »umor na grozovit način« je sodišče vztrajalo, ker je bilo na truplu najti veliko število vbodnih ran in ureznin, prav tako je k temu pripomoglo mesto poškodb. Kot je izpostavila predsednica senata, je bil oškodovanec še nekaj časa pri zavesti in Kolar sam je povedal, da se je napadeni upiral.Pri izreku kazni je sodišče sledilo oceni iz izvedenskega mnenja komisije medicinske fakultete, ki je pri Kolarju ugotovila čustveno osebnostno motnjo »borderline«, zaradi katere naj bi bil obtoženi v času dejanja bistveno zmanjšano prišteven. K nekoliko nižji kazni, kot jo je predlagalo tožilstvo, je po besedah Dobčnik Šošteričeve pripomoglo tudi njegovo priznanje napada.Obtoženi, ki je v priporu od 23. novembra 2016, je pred koncem obravnave prejšnji teden ponovno izrazil obžalovanje, da je prišlo do dogodka. Sodišče ga je v izreku sodbe oprostilo stroškov kazenskega postopka in mu zaradi ponovitvene nevarnosti podaljšalo pripor do nastopa kazni.Kolarjev zagovornikše vedno meni, da ni šlo za umor, temveč uboj, za kar je zagrožena kazen do 15 let zapora. »Delno pa sem zadovoljen, saj mi je uspelo med postopkom dokazati, da je dejanje storil v bistveno zmanjšani prištevnosti. Prejšnji izvedenec je ves čas trdil, da je bil popolnoma prišteven,« je povedal ob odhodu s sodišča.Sodišče je sprva s težavo izpeljalo predobravnavni narok, saj je Kolar zanikal svojo identiteto in zamenjal več zagovornikov. Po nekajmesečnem zdravljenju se je umiril in priznal odgovornost za smrt Pukšiča, s katerim sta kot brezdomca skupaj bivala v zapuščeni stavbi nekdanjih mariborskih zaporov poleg največjega nakupovalnega središča v Mariboru. Kot je dejal, sta bila s Pukšičem že nekaj časa sprta, njegov napad nanj pa naj bi bil posledica večkratnega psihičnega nasilja Pukšiča nad njim in groženj.